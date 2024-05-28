Терапевт Асанов назвал самыми полезными овощи зеленого цвета

Важно включать в рацион сезонные овощи, лучше, если они будут зеленого цвета. Об этом News.ru рассказал терапевт Видновской КБ Тимур Асанов.

Например, по посоветовал есть побольше огурцов. Они низкокалорийные, но богаты клетчаткой. А также содержат калий, магний, фосфор, йод и витамины группы В и витамин С.

«Сельдерей: кладезь витаминов А, В, С, Е, К, калия, магния, цинка, натрия и железа. Снижает кровяное давление, является природным антисептиком и мочегонным, помогает похудеть и очистить организм», — добавил врач.

Наконец, он посоветовал присмотреться к зеленому перцу. Этот овощ снижает риск развития рака.