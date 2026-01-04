Россиянам рассказали, на какие заболевания могут указывать отеки

Продолжительная отечность может говорить о наличии разных заболеваний, начиная от болезни почек и заканчивая гипотериозом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Жидкость в организме может задерживаться из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, неправильного сна, болезни почек или снижении уровня гормонов щитовидной железы (гипотериоза). Наиболее опасные отеки — нарастающие. Гипотериоз самый неприятный недуг, так как из-за нарушения метаболизма отекает весь организм.

«При этом состоянии организм плохо работает, набирает много воды, и она начинает набираться в ногах. Первым признаком этой болезни станут отеки лица», — предупредил специалист.

Недосыпание или «пересып», а также неудобные поза во время сна также влияют на метаболизм и могут стать причиной появления отеков, подытожил Кондрахин.

