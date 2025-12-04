Ортопед Зохиров отметил, что отек и сильная боль могут говорить о растяжении связок

Травматолог-ортопед Алишер Зохиров рассказал о способах выявления растяжения связок, указав на симптомы и необходимость своевременного обращения за медицинской помощью. Его слова привел сайт infox.ru .

По словам доктора, отек и сильная боль могут свидетельствовать о травме связок. Он подчеркнул, что даже незначительное растяжение способно привести к серьезным последствиям.

«Многие считают, что повреждение связок пальца — это просто ушиб. Но через несколько часов боль усиливается, а фаланга опухает. Игнорировать такое состояние опасно — даже легкое растяжение может вызвать хроническую нестабильность суставов кисти», — отметил специалист.

Также при разрыве связок могут наблюдаться ограничение подвижности и повышение температуры в пораженной области. Травматолог настоятельно рекомендовал обращаться к врачу при появлении первых симптомов.