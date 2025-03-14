Россиянам рассказали, когда правильно пить воду

Большую часть воды необходимо выпить в первой половине дня, чтобы снизить нагрузку на почки перед сном и активизировать обмен веществ. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

По ее словам, четкие рекомендаций, в какое время необходимо употреблять жидкость, нет, но существуют общие правила.

«Большую часть воды лучше выпивать в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном», — рассказала Тен.

Перед сном можно выпить около 100-200 миллилитров, если у человека жажда или он спит в сухом помещении. В остальных случаях лучше последний прием жидкости осуществить за один-два часа до сна.

Тен добавила, что процессы усвоения воды и питательных веществ зависят от состояния ЖКТ и других факторов. По этой причине не совсем корректно утверждать, что это лучше делать до 17:00.

По ее словам, питье воды и прием пищи в первой половине дня способствуют ускорению обмена веществ, улучшению гидратации организма. Это также позволяет избежать нарушений сна из-за ночных позывов к мочеиспусканию.