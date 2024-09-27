Пиво оказалось вреднее крепкого алкоголя

Ученые Оксфордского университета развеяли миф о меньшем вреде пива по сравнению с крепким алкоголем. Из-за больших объемов употребления оно особенно вредит почкам и печени, сообщил журнал The Lancet .

«Наше исследование показывает, что пиво, которое многие считают „безвредным“ напитком, может представлять серьезную опасность для организма при длительном употреблении», — заявил ведущий специалист в области наркологии и токсикологии Том Харрингтон.

Специалисты сравнили долгосрочное влияние алкогольных напитков разной крепости на организм. Они выяснили, что люди склонны во время застолий выпивать пиво в больших количествах, чем водку, так как градус в нем ниже. Однако такое количество спиртного оказывает повышенную нагрузку на почки, печень и быстрее вызывает зависимость.

Из-за повышенного содержания углеводов пиво провоцирует набор веса и метаболические нарушения. Кроме того, у любителей этого напитка ученые фиксировали повышенное содержание маркеров воспаления в крови.

Об особом вреде пива заявила также врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, из-за мочегонного эффекта оно вызывает обезвоживание.