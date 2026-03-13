Россиянам рассказали, какие услуги стоматолога можно получить бесплатно

У россиян есть возможность получить некоторые стоматологические услуги бесплатно, однако использующиеся в таких случаях материалы не всегда будут соответствовать пожеланиям пациентов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Острая стоматология подпадает. И ортопедия тоже, но материалы, которые используются, не всегда отвечают современным реалиям», — сказал он.

По словам Уфимцева, в нормативах ОМС заложены минимальные стандарты, но это правильная практика, которая применяется не только в России.

«Это нормальная практика, которая во всем мире используется. Государство должно устанавливать стандарты, довольно жесткие», — пояснил глава ВСС.

Ранее стало известно, что россиян предупредили о взлете цен на стоматологические услуги, который ожидается в конце года.