Россиян предупредили о взлете цен на стоматологические услуги

Врач Омаров: к концу 2026 года цены в стоматологиях поднимутся до 50%

Цены на стоматологические услуги могут подняться к концу года до 50%. Об этом «Газете.Ru» заявил совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

Он отметил, что стоимость на услуги в этом году уже поднялась на 15-30% по сравнению с предыдущим в связи с подорожанием расходных материалов. Врач объяснил, что на цену повлияли логистические затраты, аренда и налоговая нагрузка.

«Основной причиной роста цен стало увеличение расходов клиник. В первую очередь речь идет о подорожании расходных материалов, значительная часть которых остается импортной», — добавил он.

По его словам, больше всего цены поднялись в частных клиниках среднего и высокого уровня, которые не могут отказаться от зарубежных расходников без риска ухудшения качества лечения.

Ранее исследование ОПИ на основе данных ФНС показало, что примерно половина стоматологий в России работает нелегально или с нарушениями. У многих клиник нет лицензий или регистрации в системах мониторинга товаров и лекарств.