Россиянам рассказали, как защитить себя от инсульта

В России ежегодно около 10-15% от общего количества инсультов приходятся на молодых людей, причем половина случаев заканчивается тяжелой инвалидностью. Врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» перечислила основные факторы риска, которые нужно контролировать.

По ее словам, необходимо чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, а также контролировать уровень сахара. Врач добавила, что инсульт встречается в 2,5 раза чаще у людей с диабетом, ведь у них часто имеется лишний вес, стенки сосудов находятся в плохом состоянии.

Молодые люди тоже могут иметь лишний вес, причем еще и курить. Мозжухина предупредила, что любой человек в день должен тратить около двух часов на физическую активность, а в рацион включать больше фруктов и овощей.

«Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — подчеркнула невролог.

Она также назвала первые симптомы инсульта. Это нарушение речи, перекос лица, невозможность поднять руки, «косой» язык, иногда еще и головокружение, тошнота и рвота. В любом случае нужно сразу вызвать скорую помощь, чтобы успеть доставить человека в сосудистый центр как можно скорее.

Если успеть в первые четыре часа, то человек сможет избежать инвалидности в будущем. По ее словам, только 10% поступивших с инсультом возвращаются к жизни.

Ранее врач-нейрохирург Андрей Мезин предупредил, что с инсультом рискуют столкнуться даже младенцы, если у них имеются патологии сердца и артерий.