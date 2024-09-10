Врач Мезин: патологии сердца и артерий могут стать причиной инсульта у детей

Не только взрослые, но и дети, и даже младенцы рискуют столкнуться с инсультом. Обычно причинами болезни выступают нарушение свертываемости крови и патологии сердца и артерий. Об этом MK.Ru рассказал врач-нейрохирург Андрей Мезин.
При этом медик уточнил, что риск инсульта среди детей значительно ниже, чем среди взрослых.
Главной причиной заболевания у людей во взрослом возрасте выступает атеросклеротическое поражение сосудов, добавил нейрохирург.
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