Врач Мезин: патологии сердца и артерий могут стать причиной инсульта у детей

Не только взрослые, но и дети, и даже младенцы рискуют столкнуться с инсультом. Обычно причинами болезни выступают нарушение свертываемости крови и патологии сердца и артерий. Об этом MK.Ru рассказал врач-нейрохирург Андрей Мезин.