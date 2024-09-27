Россиянам рассказали, как спать и хорошо высыпаться

Некачественный сон может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом «Газете.ru» рассказала семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии, лектор курса «Код здоровья» от МИИН Ксения Уваровская.

По ее словам, невысыпающийся человек может столкнуться с эмоциональными расстройствами, перепадами настроения, ухудшением памяти и работоспособности в краткосрочной перспективе.

Оптимальная продолжительность сна для взрослых людей составляет от семи до девяти часов, а при смене часовых поясов это время может и увеличиться. Человеку следует выяснить, какая у него индивидуальная норма и начать придерживаться режима.

«Долгосрочные последствия — гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа и онкологические заболевания», — отметила она.

Уваровская посоветовала для нормализации сна использовать плотные шторы blackout или маску для сна, беруши и утяжеленное одеяло при необходимости. Поможет и травяной чай из мелиссы, душицы или лаванды благодаря успокаивающему эффекту.

По ее словам, часа за дня стоит отказаться от просмотра телевизора, телефона и других гаджетов, имеющих синий спектр излучения.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова предупредила, что недосып и переедание могут привести к снижению умственной активности, а иногда и к внезапной смерти.