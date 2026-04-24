Россиянам рассказали, как состояние зубов отражается на работе мозга

Масштабное исследование с участием более 12,4 тысячи человек в возрасте 50–75 лет выявило статистически значимую связь между здоровьем зубов и мозговой активностью. Об этом заявил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев в беседе с Lenta.ru .

«Жевательная нагрузка при пережевывании пищи стимулирует приток крови к ключевым зонам мозга, таким как гиппокамп, который отвечает за формирование памяти, и префронтальная кора, которая регулирует внимание, планирование и принятие решений», — объяснил он.

Специалист отметил, что утрата шести и более зубов коррелирует с замедлением скорости обработки информации на 15% в сравнении с теми, у кого сохранились все зубы.

Кроме того, воспаление в ротовой полости способно вызывать системные воспалительные процессы, которые пагубно сказываются на нервных клетках. Смена питания из-за отсутствия зубов — в частности, переход на мягкую и переработанную еду — сокращает поступление необходимых для мозга питательных веществ.

Также Кудаев объяснил, что связь между здоровьем полости рта и работой мозга изучают уже давно. До этого другие работы подтвердили, что у людей с болезнью Альцгеймера чаще встречается пародонтит, хроническое воспаление десен ускоряет уменьшение гиппокампа, а регулярный уход за полостью рта снижает вероятность когнитивных нарушений на 20–30%.

