Стоматолог Бондаренко развеяла миф о вреде анестезии для развития мозга ребенка

Стоматолог Юлия Бондаренко в беседе с «Газетой.ru» развеяла мифы о негативных последствиях применения ингаляционной седации при лечении зубов у детей.

Врач подчеркнула, что современная медицинская анестезия безопасна и не влияет на когнитивные функции детей.

«Сегодня в детской стоматологии часто применяется ингаляционная седация через маску, при которой ребенок засыпает за несколько минут, обычно на руках у родителей», — отметила эксперт.

По ее словам, кратковременная седация у здоровых пациентов не приводит к последствиям для работы мозга, что подтверждается результатами исследований. Отказ от анестезии и проведение стоматологического вмешательства без нее может привести к некачественному лечению и травмам полости рта из-за резких движений ребенка, добавили «Известия».