Россиянам рассказали, как снизить риск заражения хантавирусом

Защититься от хантавируса во время отдыха на природе и работы на даче помогут влажная уборка и соблюдение гигиены, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru .

«Главный способ заражения — это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», — объяснила эксперт.

Поэтому сухую уборку врач посоветовала заменить влажной и использовать хлорсодержащие средства. Для дополнительной защиты Чернышова рекомендовала надевать плотные перчатки, а также респиратор или маску и регулярно их менять. Кроме того, она призвала не есть продукты, которые могли повредить грызуны, не пить сомнительную воду без кипячения и не класть еду на траву или землю без подстилки.

После контакта с почвой или поверхностями на природе врач советовала обязательно мыть руки с мылом перед едой. Она подчеркнула, что соблюдение правил гигиены остается одной из главных мер профилактики хантавируса.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков успокоил россиян, что риска вспышки хантавируса в России сейчас нет.