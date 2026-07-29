Россиянам рассказали, как правильно проверить работу щитовидной железы

Если щитовидная железа перестанет нормально синтезировать гормоны, то в организме возникнет сбой. Но не всегда стоит списывать усталость, набор веса, нервозность и выпадение волос именно на это, рассказала в беседе со «Здоровьем Mail» эндокринолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анастасия Артемьева.

По ее словам, при гипотиреозе из-за замедления обменных процессов может возникнуть слабость, но такое встречается также при хроническом стрессе, нарушении сна, дефиците железа и низком уровне витамина D.

Для оценки работы щитовидной железы можно сдать анализ ТТГ и сделать УЗИ органа. Если имеются отклонения от нормы, то врач может назначить анализы на свободный Т4, антитела к ТПО и ТГ. Также можно проверить ферритин и витамин D. Главное – не заниматься самодиагностикой.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина предупредила, что мармеладные витамины могут и навредить детям, так как в их составе часто встречаются сахар и другие подсластители.