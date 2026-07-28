Эндокринолог Хайкина предостерегла от злоупотребления мармеладными витаминами

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина рассказала Life.ru , что мармеладные витамины, несмотря на свою популярность среди детей, могут представлять скрытую угрозу.

По словам эксперта, в составе таких витаминов часто встречаются сахар, глюкозный сироп, фруктоза и другие подсластители. Ежедневное употребление даже нескольких мармеладок может привести к накоплению значительного количества сахара в организме ребенка.

Дарья Хайкина отметила, что дети могут воспринимать мармеладные витамины как сладости и съедать их больше рекомендованной дозировки. Это особенно опасно при употреблении жирорастворимых витаминов A, D, E и K, которые способны накапливаться в организме.

Кроме того, жевательные формы витаминов не всегда эффективно восполняют дефицит полезных веществ. В некоторых случаях дозировки оказываются недостаточными, а биодоступность таких комплексов уступает традиционным лекарственным формам — таблеткам, капсулам или растворам.

Эксперт рекомендовала внимательно изучать состав мармеладных витаминов, обращать внимание на количество сахара и строго соблюдать дозировку. Она также подчеркнула, что витаминные комплексы следует назначать ребенку после консультации с врачом и при наличии показаний.