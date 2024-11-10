Россиянам рассказали, как правильно есть белый хлеб

Белый хлеб лучше употреблять в подсушенном виде, так он намного полезнее, особенно для людей с определенными заболеваниями. Об этом РБК рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Специалист отметила, что если съесть белый хлеб со сладким джемом, то человек быстро получит энергию и придет в работоспособное состояние. Только этот эффект продлится недолго. Уже через полчаса он ощутит упадок сил, хотя энергии еще будет достаточно.

Соломатина предупредила, что если у человека не хватает физической активности, то нерастраченная энергия будет складироваться в организме в виде жира. От этого начнут страдать сосуды, могут появиться сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы со здоровьем. Врач отметила, что полезнее есть подсушенный белый хлеб.

«Потому что его расщепление начинается сразу в ротовой полости. Мы не можем проглотить подсушенный хлеб сразу, как сделаем это с пышным свежеиспеченным продуктом. Подсушенный хлеб сначала хорошо обрабатывается слюной», — сказала она.

По ее словам, он так будет легче перевариваться.

Ранее диетолог Зоя Богданова предупредила, что рафинированные продукты, в частности, выпечка и белый хлеб, способствуют повышению инсулина.