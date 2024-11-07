Диетолог Богданова рассказала, что рафинированные продукты способствуют повышению инсулина

Диетолог, нутрициолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с радио Sputnik рассказала, в чем заключается вред рафинированных продуктов.

К ним она отнесла сахар, белый хлеб, макаронные изделия, выпечку, белая муку и другие продукты. Рафинированный продукт — это продукт без клетчатки, способствующий быстрому проникновению сахара в кровь и сильному повышению инсулина.

«От высокого инсулина начинает синтезироваться жировая ткань, поскольку ему надо куда-то утилизироваться», − пояснила Богданова.

Диетолог отметила, что в течение дня можно употреблять около 25-30 граммов чистого сахара. Если человек поддерживает здоровый образ жизни и много двигается, то нанести вред его организму рафинированные продукты не смогут.