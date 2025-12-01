Россиянам рассказали, как помочь себе при высоком давлении до приезда скорой

Врач Шатунова: при высоком давлении можно пить препараты экстренной помощи

Россиянам с гипертонией необходимо помочь себе при высоком давлении до приезда бригады скорой помощи. Врач-кардиолог Маргарита Шатунова рассказала «Газете.Ru» об основных способах оперативного лечения для улучшения состояния.

«Самому человеку необходимо обеспечить эмоциональный покой и физический, проветрить помещение. Важно уложить его на ровную поверхность с приподнятым изголовьем в горизонтальном положении», — рассказала она.

Если артериальное давление повысилось до значений 140-160/80 миллиметров ртутного столба, то нужно положить под язык моксонидин или каптоприл.

«Моксонидин позволяет добиться снижения давления в течение часа. Эффект сохраняется до пяти часов. Также препарат оказывает протективный эффект на сосуды головного мозга», — добавила Шатунова.

После приезда скорой нужно указать использованные лекарства, зарегистрированные цифры давления и сообщить обо всех жалобах.

Ранее врач Маргарита Беляева отметила, что сильные перепады давления опасны нагрузкой на сосуды.