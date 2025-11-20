Врач Беляева отметила, что сильные перепады давления опасны нагрузкой на сосуды

Врач общей практики Мария Беляева в беседе с Pravda.Ru рассказала о признаках скачков давления и о том, как на них реагировать. По словам специалиста, организм каждого человека реагирует на колебания давления по-разному.

Однако почти всегда он подает сигналы: при повышенном давлении могут появиться головная боль, чувство тяжести, покраснение лица и раздражительность, при пониженном — вялость, сонливость и головокружение, написала «Пенза-пресс».

«Если давление повышается, стоит на время снизить физическую активность, отдохнуть и выпить больше воды», — отметила Беляева. Она добавила, что при пониженном давлении допустимо выпить чашку кофе или крепкий сладкий чай, но не натощак, чтобы не спровоцировать новый упадок сил.

По словам врача, людям, склонным к перепадам давления, стоит иметь под рукой привычные средства для нормализации состояния и внимательно отслеживать реакцию организма.

Врач добавила, что сильные перепады давления опасны тем, что создают нагрузку на сосуды и сердце, повышая риск кризов и осложнений. В таких случаях важно не ждать, что недомогание пройдет само, а своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных последствий.