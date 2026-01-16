Россиянам рассказали, как похудеть при уборке снега

Врач Демьяновская объяснила, как при уборке снега сжечь калории и укрепить мышцы

Россияне, откапывающие свои машины или чистящие дороги после сильных снегопадов, при желании смогут превратить уборку снега в полезную для здоровья и фигуры тренировку. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, главное соблюдать правильную технику и дозировать нагрузку. Уборка снега в целом положительно воздействует на людей с сидячей работой и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

«Такая активность может сжигать 250–400 килокалорий в час. Это можно сравнить с быстрой ходьбой или интенсивной работой на тренажерах», — сказала она.

Врач уточнила, что работа с лопатой может помочь укрепить мышцы спины, плечевого пояса, поясничного отдела и ног, но при неправильной технике выполнения можно и навредить здоровью. Следует проявить осторожность людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, дыхательной системы и с варикозной болезнью.

Она посоветовала убирать снег людям, имеющим базовую физподготовку, сформированный мышечный корсет спины и при отсутствии скелетно-мышечных заболеваний.

Лопату следует взять не слишком тяжелую, с изогнутой ручкой. При уборке снега не наклоняться, сгибаясь в пояснице, а присесть и держать спину прямо. Отбрасывая снег, поворачиваться всем телом и бросать его перед собой. Важно делать перерывы каждые 15-20 минут, следить за самочувствием и одеваться по погоде.

