Юрист Васильчук напомнил о возможности взыскать компенсацию при травме из-за плохой уборки снега

При получении травмы из-за неубранного льда и снега пострадавший может претендовать на компенсацию. Об этом сообщил юрист Илья Васильчук в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснил специалист, в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ причинитель вреда обязан возместить его в полном объеме, если не докажет, что вред причинен не по его вине.

По словам эксперта, если падение произошло на тротуаре, остановке или в сквере — ответственность несет муниципалитет. Во дворе жилого дома — управляющая компания или ТСЖ. У магазина или учреждения — собственник или арендатор помещения.