Россиянам рассказали, как поднять иммунитет

Состояние иммунной системы необходимо поддерживать с помощью правильного режима сна и питания. Об этом ТАСС сообщила аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

По ее словам, не существует никаких волшебных таблеток, способных поднять иммунитет у человека, который недостаточно бережно относится к собственному здоровью.

«Ваше состояние иммунной системы зависит от того, насколько с уважением вы относитесь к своему телу. <…> Необходимо хорошо есть, спать и поменьше нервничать. Нового ничего не придумали», — сказала она.

Ранее ученый Александр Калинкин назвал недосып скрытой причиной проблем с иммунитетом. Недостаточное количество сна делает организм человека более уязвимым к инфекциям.