Ученый Калинкин назвал недосып скрытой причиной проблем с иммунитетом

Недостаточное количество сна негативно влияет на иммунную систему человека и делает его более уязвимым к инфекциям. Об этом рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин в интервью KP.RU .

Эксперт подчеркнул сложность механизма взаимосвязи между сном и иммунитетом, отметив, что многое еще предстоит изучить.

«То, что мы сейчас знаем, — лишь верхушка айсберга», — отметил ученый.

Как пояснил Калинкин, во время полноценного сна организм восстанавливает защитные механизмы, которые помогают бороться с вирусами и бактериями. По словам специалиста, регулярный недосып нередко становится скрытой причиной проблем с иммунитетом, из-за чего увеличивается риск заболеваний.