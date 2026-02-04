Россиянам рассказали, как отопление вредит здоровью

Работа системы отопления может нести риски для здоровья людей. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«В разгар отопительного сезона влажность в квартирах часто падает до 20—25%, что вдвое ниже гигиенической нормы. Именно этот сухой воздух представляет главную опасность», — отметила Золотарева.

Он сушит слизистые оболочки носа и горла, которые защищают организм от инфекций. Из-за этого местный иммунитет снижается, а риск подхватить респираторный вирус, наоборот, возрастает.

«Кроме того, в сухом воздухе пыль и аллергены дольше циркулируют, что может провоцировать обострение аллергии и астмы», — сказала специалист.

Зимой для создания здорового микроклимата в квартире важно поддерживать влажность воздуха в пределах 40—60%.

Для измерения влажности в квартире можно применять гигрометр, а чтобы поддерживать комфортный уровень влажности, рекомендуется использовать увлажнитель воздуха. Также важно не забывать про регулярное проветривание помещения, даже зимой, напомнила Золотарева. Температура должна быть 20—22 градуса.

«Эти простые действия позволяют поддерживать комфортный микроклимат в помещении, уберечь слизистые дыхательных путей от пересыхания и уменьшить концентрацию вирусов и аллергенов в воздухе», — подчеркнула эксперт.

С приходом холодов и началом отопительного сезона педиатры и аллергологи отмечают, что дети чаще страдают от насморка, чихания, слезотечения и зуда в глазах. Эксперты связывают это с изменением микроклимата в домах и квартирах.