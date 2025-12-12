Врачи НИКИ детства рассказали об аллергии в сезон отопления

С наступлением холодов и запуском центрального отопления педиатры и аллергологи фиксируют рост обращений родителей с жалобами на то, что у детей чаще появляются насморк, чихание, слезотечение и зуд в глазах. Специалисты объясняют, что это связано с изменением микроклимата в помещениях.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что после запуска отопления увеличивается число обращений родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. По ее словам, это связано не только с сухим воздухом, но и с активизацией скрытых аллергенов.

После включения батарей воздух в квартирах и детских учреждениях становится суше и теплее. Из-за этого пересыхают слизистые носа и горла, и они становятся более чувствительными к раздражителям. Одновременно в помещении поднимается пыль, активизируются домашние клещи и плесень, которые накапливались в теплый сезон.

«Родителям следует провести тщательную уборку, использовать увлажнители воздуха, регулярно проветривать комнаты и следить за температурным режимом. Оптимальная влажность воздуха в детской комнате — 40–60%, а температура — не выше +20 градусов. Это снижает риск обострения аллергии и помогает ребенку легче переносить переходный период», — уточнила аллерголог Екатерина Никонова.

Особенно чувствительны к таким изменениям дети с уже диагностированной аллергией или склонностью к атопическим заболеваниям. В плохо проветриваемых помещениях аллергены быстро накапливаются, а дети в холодное время года реже бывают на улице, что также влияет на их иммунитет.