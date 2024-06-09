Россиянам рассказали, как легче заснуть в жару

Сомнолог Царева: для легкого засыпания в жару нужно охладить комнату

Для засыпания в жару нужно охладить комнату, чтобы температура была от +18 до +21 градуса. Также стоит не пить алкоголь за два-три часа до ухода на сон, рассказала RT врач сомнолог-невролог Елена Царева.

Она рекомендовала выделить несколько часов перед сном на переключение с рабочего режима на отдых. При этом нужно отказаться от физических нагрузок и еды.

Также в комнате не должно быть душно или жарко. Чтобы обеспечить нормальную температуру, в квартире нужно поставить кондиционер.

«Диапазон рекомендуемой для засыпания температуры — +18—21 градуса. Если используется кондиционер, то его можно поставить на +21», — резюмировал Царева.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что для крепкого сна температура воздуха в комнате не должна быть выше +20 градусов. Регулярный сон при жаре снижает иммунитет.