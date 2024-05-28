Невролог Демьяновская предупредила, что сон в жару снижает иммунитет

Для полноценного отдыха и крепкого сна температура воздуха в комнате не должна быть выше 20 градусов даже летом. Об этом RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, спать в жаре очень вредно. Потому что при высоких температурах воздуха нагревается и тело человека. Из-за этого начинается обильное потоотделение, и вместе с ним организм теряет нужную жидкость.

«При этом организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца, — калий, магний и хлор. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отеки, увеличивается риск образования тромбов», — отметила врач.

Она добавила, что регулярный сон в жаре снижает иммунитет. Поэтому важно создавать для себя комфортные условия, особенно при отсутствии кондиционера. Для этого в дневное время нужно держать шторы плотно закрытыми, чтобы помещение не нагревалось. С заходом солнца комнату стоит проветрить. Также важно не забывать про увлажнители.