Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья

Врач Мясников рассказал, что его отец советовал не пить алкоголь после 21:00

Врач Александр Мясников рассказал про полезный совет, который получил от отца. Он помогает избежать похмелья, заявил телеведущий в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Он говорил: „Алек, никогда не пей после девяти вечера. Тогда к утру у тебя все будет хорошо“», — сказал доктор.

По словам Мясникова, эффективного способа справиться с похмельем не существует. Но благодаря различным методам можно немного облегчить свое состояние. Самым действенным способом, отметил врач, остается только один — не напиваться.

Ранее нарколог Антон Линник напомнил, что самое сильное похмелье провоцирует алкоголь, в котором содержится большое количества сахара, углекислого газа и токсинов. Он предупредил, что сахар маскирует неприятный вкус спирта, поэтому ликеры и коктейли пьются быстрее.