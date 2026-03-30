Россиянам рассказали, как долго можно хранить готовую еду вне холодильника

Роскачество: готовую еду безопасно хранить вне холодильника не дольше двух часов
Приготовленную еду вне холодильника не стоит хранить более двух часов, чтобы не получить серьезные проблемы со здоровьем, ведь блюдо может испортиться. Об этом Lenta.ru рассказала директор Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
По ее словам, опасно употреблять готовое блюдо, если оно находилось при комнатной температуре дольше двух часов. В жару временной интервал сокращается до одного часа. При этом категорически нельзя оставлять вне холодильника продукты, в которых высокое содержание белка и влаги.
«В зоне риска блюда из мяса и птицы, паштеты, холодец, мясная нарезка. Рыба и морепродукты, включая суши и роллы, требуют незамедлительного охлаждения», — предупредила Сцепенко.
Она добавила, что при длительном пребывании в тепле могут испортиться и стать источником опасных бактерий блюда с яйцами и молочными продуктами, заправленные сметаной или майонезом салаты, а также макароны и отварной рис. Человек может не заметить признаков порчи, но патогены, вызывающие тяжелую интоксикацию, уже могут присутствовать в блюде.
Ранее руководитель московского подразделения агрофабрики «Натурово» Петр Гапонов рассказал, как проверить готовую еду при покупке на безопасность. Следует проверить срок годности и состав блюда, целостность упаковки, а также посмотреть, с какими продуктами оно соседствовало на полке.