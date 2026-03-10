Россиянам рассказали о способах проверки безопасности готовой еды из магазина
Россиянам рассказали о способах проверки безопасности готовой еды при покупке. По словам руководителя московского подразделения агрофабрики «Натурово» Петра Гапонова, первое, на что стоит обратить внимание — это состояние пленки на контейнере. Крупный конденсат с мутноватым оттенком на внутренней стороне может быть тревожным знаком, написала «Газета.Ru».
Эксперт также советует обратить внимание на соседние продукты на полке. Если рядом лежат подпорченные товары или полка переполнена, это может указывать на нарушение условий хранения. В таких случаях термочувствительные продукты, такие как мясо, рыба и молочные соусы, портятся в первую очередь, сообщил RT.
Гапонов рекомендует проверять целостность упаковки, срок годности и состав блюда. Особую осторожность следует проявлять при выборе многокомпонентных салатов.
«Правило одно: если что-то смущает — хотя бы один из признаков — не рискуйте. Пищевая инфекция от готовой еды может развиться за два-три часа. Это не тот случай, когда стоит проверять на себе», — заключил эксперт.