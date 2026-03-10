Россиянам рассказали о способах проверки безопасности готовой еды из магазина

Россиянам рассказали о способах проверки безопасности готовой еды при покупке. По словам руководителя московского подразделения агрофабрики «Натурово» Петра Гапонова, первое, на что стоит обратить внимание — это состояние пленки на контейнере. Крупный конденсат с мутноватым оттенком на внутренней стороне может быть тревожным знаком, написала «Газета.Ru» .

Эксперт также советует обратить внимание на соседние продукты на полке. Если рядом лежат подпорченные товары или полка переполнена, это может указывать на нарушение условий хранения. В таких случаях термочувствительные продукты, такие как мясо, рыба и молочные соусы, портятся в первую очередь, сообщил RT.

Гапонов рекомендует проверять целостность упаковки, срок годности и состав блюда. Особую осторожность следует проявлять при выборе многокомпонентных салатов.

«Правило одно: если что-то смущает — хотя бы один из признаков — не рискуйте. Пищевая инфекция от готовой еды может развиться за два-три часа. Это не тот случай, когда стоит проверять на себе», — заключил эксперт.