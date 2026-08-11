Россиянам рассказали, где можно заразиться «плотоядной бактерией»

«Плотоядная бактерия», или Vibrio vulnificus, резкий рост случаев заражения которой зафиксировали в США, обитает не только в этой стране. В жаркие периоды география ее распространения расширяется, предупредила 360.ru uлавный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России, член-корреспондент РАН и профессор Татьяна Припутневич.

«В Европе основные зоны риска — Балтийское и Черное моря, отдельные районы Северного и эстуарии (место, где река встречается с морем)», — пояснила она.

По данным ECDC за лето 2026 года, благоприятные условия для Vibrio фиксировали в том числе в ряде североевропейских районов, а ранее зоны повышенной пригодности для роста вибрионов отмечались и у побережья Калининградской области.

Чем опасна «плотоядная бактерия», кто находится в зоне риска и как можно заразиться — читайте в нашей статье.