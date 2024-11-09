Россиянам рассказали, что нужно есть поздней осенью

Поздней осенью поддержать здоровье помогут такие продукты, как овсяные хлопья, жирная рыба, говядина, бананы, фасоль и богатые витамином С ягоды. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Специалист дополнила список морсами, чечевицей, финиками, орехами, яблоками и цитрусовыми.

«Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний», — пояснила она.

Сухорукова отметила, что поздней осенью особенно полезны напитки из шиповника, облепихи и клюквы, причем от сахара лучше отказаться, так как он ослабляет иммунитет. Если хочется послаще, то лучше добавить мед.

По ее словам, нужно обогатить свой рацион яркими спелыми овощами и фруктами, содержащими множество антиоксидантов.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова назвала банан самым безопасным в плане аллергии экзотическим фруктом.