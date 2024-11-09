Назван единственный безопасный импортный фрукт

Экзотические фрукты могут вызвать аллергию. Единственным безопасным из них врач-эндокринолог Анна Гончарова назвала банан. Она сообщила об этом сайту «Узнай.ру» .

Доктор подтвердила, что местные сезонные фрукты легче переносятся организмом. Она объяснила, что существуют пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Плоды, которые употребляли многие поколения наших предков, с меньшей долей вероятности вызовут эти нежелательные проявления.

«Аллергическая реакция может возникнуть и после привычного яблока. Самым безопасным фруктом среди тех, что растут далеко за пределами нашей страны, считается банан», — сказала Гончарова.

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о пользе бананов. Они содержат необходимые для поддержания иммунной и сердечно-сосудистой систем витамин B6, железо, магний, фосфор и калий.