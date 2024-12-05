Россиянам рассказали, что нужно есть для предотвращения инфаркта

Врач Малиновская: для снижения холестерина нужно есть морковь

Если есть морковь на регулярной основе, то можно снизить уровень холестерина и избежать инфаркта. Об этом сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская в разговоре с РИА «Новости».

По ее словам, регулярное употребление этого овоща также может помочь снизит риск появления атеросклероза и инсульта.

«Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение», — пояснила Малиновская.

Еще в этом корнеплоде есть кумарин — вещество, полезное для работы сердца. Для улучшения пищеварения в моркови содержатся клетчатка и грубые волокна. Они защищают кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний и помогают избежать запоров.

Ранее главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина назвала овощи и фрукты основой здорового рациона.