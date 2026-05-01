Россиянам рассказали, что делать при укусе клеща

Врач Азизова: присосавшегося клеща необходимо удалить и сдать в лабораторию

При укусе клеща следует немедленно его удалить в травмпункте и сдать в лабораторию. Также необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить заражение энцефалитом или боррелиозом, рассказала РИА «Новости» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

Она напомнила, что клещи могут заразить человека серьезными заболеваниями. Чем быстрее клеща удалят, тем ниже будет вероятность заболеть.

Специалист рекомендовала обратиться в травмпункт, чтобы насекомое безопасно извлекли. Если такая возможность отсутствует, клеща можно убрать с помощью специального устройства или пинцета, а место укуса обработать антисептиком.

«Инструмент нужно расположить как можно ближе к коже, аккуратно захватить клеща за хоботок и плавно выкручивать, избегая резких движений», — уточнила Азизова.

Снятого клеща нужно поместить в закрытую емкость с кусочком влажной ваты и отдать в лабораторию.

Ранее в России появилась горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Она проработает с 27 апреля по 10 мая.