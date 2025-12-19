Россиянам рассказали, что делать при скачке давления

Врач Жито: если подскочило давление, то немедленно вызовите скорую

При резком повышении уровня артериального давления не стоит медлить, нужно сразу позвонить в скорую помощь. Кардиолог Алексей Жито рассказал, как следует действовать в таком случае, в видеоролике, опубликованном на образовательном канале «Люди в белом», запущенном на национальном видеохостинге RuTube при поддержке Минздрава.

Первым делом нужно вызвать скорую помощь. После этого уложить или усадить пострадавшего. Человеку необходимо приподнять и согреть ноги, можно и с помощью грелки.

Если пояс или ремень затянуты, то их следует ослабить. Пострадавшего важно успокоить, а также проветрить помещение.

«Промедление может грозить необратимыми последствиями: инсультом, инфарктом и даже смертью», — предупредил Жито.

Ранее диетолог Наталья Круглова предупредила, что в сельди содержится много соли, поэтому она может привести к повышению артериального давления и вызвать задержку жидкости в организме.