Диетолог Круглова предупредила, что сельдь может вызвать задержку жидкости и повышение давления

По словам эксперта, сельдь богата омега-3 и полиненасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, а также головного мозга. Однако этот продукт высококалорийный и часто употребляется в соленом виде, что может привести к накоплению жидкости в организме и повышению артериального давления у предрасположенных людей.

Круглова рекомендовала ограничить потребление сельди до 40–50 граммов в день для взрослого человека, если нет других рекомендаций от врача.

Ранее врач-косметолог Ольга Мороз посоветовала избегать употребления соленой пищи, в том числе икры и селедки, перед сном, чтобы предотвратить отеки.