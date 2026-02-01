Россиянам рассказали, что делать при появлении симптомов вируса Нипах

Заболевшим туристам при подозрении на заражение вирусом Нипах следует позвонить врачам по телефону, а не ходить в поликлинику. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец.

По ее словам, при появлении в поездке первых признаков заболевания лучше сразу обратиться к врачу. Анализы можно сделать и в России, и в Индии, и в других странах.

«И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы», — подчеркнула она.

Компанец добавила, что туристы могут заболеть не только вирусом Нипах, но и подцепить другие инфекции.

Ранее иммунолог Николай Крючков поясни, что вирус Нипах может передаваться от человека к человеку при контакте с зараженными предметами.