Иммунолог Крючков оценил вероятность передачи вируса Нипах от человека к человеку

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков прокомментировал в эфире радио Sputnik вспышку вируса Нипах в Индии. По его словам, инфекция может передаваться от человека к человеку, но для этого необходимо соблюдение ряда условий.

Иммунолог подчеркнул, что вирус часто передается от животных к человеку — например, от летучих мышей и свиней.

«В случае с летучими мышами происходит, как правило, не при прямых контактах, а косвенно. Например, они оставляют свои выделения на фруктах, а люди, когда эти фрукты собирают, не моют их нужным образом, не обрабатывают, соответственно, заражаются», — пояснил специалист.

Крючков добавил, что при передаче вируса от человека к человеку также важную роль играет контакт с предметами, которыми пользовались зараженные. Он отметил, что применяется неспецифическое лечение, при котором человек помещается в особые условия с точки зрения инфекционной безопасности. Летальность при этом остается очень высокой — не меньше 30 % от выявленных случаев.

Вакцины от вируса Нипах пока нет, но работа над ней ведется. По словам иммунолога, препарат может появиться примерно через пять лет.