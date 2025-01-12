Россиянам рассказали, чем грозит сидячий образ жизни

Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни приводят к заболеваниям костей и ускоренному износу всего организма. Об этом РИА «Новости» рассказал врач ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

По его словам, гиподинамия является проблемой современности, которая влечет за собой целый ряд последствий.

«Это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам», — рассказал врач.

Он отметил, что в последнее время все чаще к ортопедам стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов, которые развиваются из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни.

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