Почему люди так много думают о плохом? Найдена неожиданная причина

Одной из причин, по которой люди часто зацикливаются на плохих мыслях, является недосып. Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале обосновала эту идею.

«Если вы мало спите, то страдают те области мозга, которые ответственны за извлечение и притупление ненужных и потенциально опасных воспоминаний, в частности гиппокам», — рассказала врач.

Поэтому она призвала людей, которые часто думают о плохом, прежде всего наладить режим сна. Особенно это касается тех, кто страдает от повышенной тревожности, депрессии или ПТСР.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рекомендовала научиться прощать себя за недостигнутое и относиться с благодарностью к любому жизненному опыту, даже неудачному. По словам врача, это поможет повысить самооценку и улучшить эмоциональное здоровье.