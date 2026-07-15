Россиянам раскрыли способ вычисления биологического возраста

Врач Новоселов: оценить биологический возраст можно по работе организма и мозга

Точно определить биологический и ментальный возраст человека можно не по паспорту, а оценив скорость и качество работы его организма и головного мозга. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

Люди по-разному стареют, но биомаркеры неизменны. Речь идет о возрасте пубертата (14 до 16 лет) и наступлении менопаузы (50-51 год). Люди могут моложе выглядеть благодаря питанию и фитнесу, но это не продление молодости.

Врач добавил, что биологический возраст ниже, если человек быстрее мыслит и реагирует, сохраняет высокую работоспособность, у него лучше работают почки. Но и это не отменяет старения.

«Измерить время своей жизни, сколько вы реально прожили в биологическом смысле, можно только через функции», — сказал он.

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