Россиянам раскрыли неожиданный признак шизофрении

Психиатр Владимир Скавыш рассказал «Ленте.ру» об одном из необычных признаков шизофрении, который выявили ученые в недавнем исследовании. Как объяснил специалист, исследователи заметили, что люди с шизофренией используют местоимение «я» значительно чаще, чем здоровые.

По словам Скавыша, это может быть связано с повышенной сосредоточенностью таких пациентов на своих мыслях и ощущениях, что отражается в их речи. Он добавил, что при шизофрении нередко встречаются и другие речевые нарушения: трудности с грамматикой, подбором слов, использованием союзов и служебных частей речи.

В американском штате Мэриленд 24-летняя Ромечия Симмс, страдающая шизофренией, в течение почти двух суток качала на качелях своего трехлетнего сына. От переохлаждения и обезвоживания ребенок погиб.