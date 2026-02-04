Россиянам раскрыли, как не заразиться опасной лихорадкой чигинкунья

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о серьезном риске заражения лихорадкой чикунгунья при посещении популярных экзотических направлений. Сотрудники ведомства призвали путешественников не пренебрегать мерами защиты от насекомых, которые являются главными переносчиками вируса в тропиках.

В зону риска попали страны, традиционно привлекающие тысячи россиян: государства Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Центральной и Южной Америки. Также опасность сохраняется в регионах Африки к югу от Сахары, на Аравийском полуострове и в Западно-Тихоокеанском регионе.

Чтобы отпуск не превратился в больничный марафон, туристам посоветовали использовать репелленты, устанавливать на окна противомоскитные сетки и выбирать одежду с длинными рукавами, максимально закрывающую кожу.

Особое внимание стоит уделить бытовым условиям в местах отдыха. В Роспотребнадзоре рекомендовали не пренебрегать надкроватными пологами — это простейший способ защитить себя во время сна.

Такие меры предосторожности критически важны в странах с влажным и жарким климатом, где активность насекомых остается стабильно высокой в течение всего года.

Распознать чигинкунью вовремя может быть непросто, отметили в ведомстве. Эта лихорадка часто маскируется под обычную простуду. Обычно заражение начинается с резкого скачка температуры и сильной головной боли. Характерным отличием чикунгуньи является выраженная ломота и отек в суставах, которые сковывают движения.

Новый завозной случай лихорадки чигинкунья выявили в России в начале февраля. Роспотребнадзор считает риск распространения этой болезни минимальным.