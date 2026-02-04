Новый завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в Москве

Завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксировали в России, заболевшая прилетела с Сейшельских островов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована», — отметили в ведомстве.

Наличие вируса чикунгунья, который распространяют комары, подтвердили российские тест-системы. Специалисты Роспотребнадзора провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве отметили, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, так как передается не напрямую, а через комаров.

В Роспотребнадзоре посоветовали проверять санитарно-эпидемиологическую ситуацию перед поездкой за границу, особенно в теплые страны. Также важно принять профилактические меры.