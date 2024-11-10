Россиянам раскрыли «главного врага» рака

Чем раньше врачи выявят рак, тем у человека будет больше шансов его вылечить. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Он отметил, что не видел никого, кто бы смог победить рак с помощью методов нетрадиционной медицины.

«Беда в том, что пока пациенты верят в „волшебную“ таблетку, но они лишь упускают драгоценное время, которое нужно посвятить реальной борьбе с болезнью», — заявил онколог.

Каприн добавил, что главным врагом рака является ранняя диагностика. Он также напомнил о важности своевременного прохождения профилактических осмотров и о необходимости сдачи специфических анализов по возрастным периодам.

Онколог Мария Чистякова ранее объяснила, какие медицинские исследования помогут в ранней диагностике рака. Среди них общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и анализ крови на онкомаркеры.