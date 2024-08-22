Онколог Чистякова: общий анализ мочи поможет выявить рак почек на ранней стадии

Онколог Мария Чистякова рассказала, какие медицинские исследования помогут в ранней диагностике рака. Первый в списке — общий анализ крови, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Данный метод позволяет выявить лейкемию и лимфому. А вот при подозрении на злокачественные образования в мочевыводящей системе, включая почки, стоит сдать общий анализ мочи, посоветовала врач.

По ее словам, важные показатели также определяют с помощью биохимического анализа крови и анализа крови на онкомаркеры, добавил Life.