Россиянам посоветовали укреплять иммунитет с помощью закалки

Врач Шабалдин призвал закаляться для укрепления иммунитета и борьбы со стрессом

Чтобы сохранить здоровье, следует правильно питаться и укреплять вегетативную систему с помощью закалки. Об этом РИА «Новости» заявил доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского медицинского университета Минздрава России Андрей Шабалдин.

Он отметил, что уровень стресса можно снизить работой с психологами и психотерапевтами, а также сбалансированным питанием.

«Пищу надо принимать 5-6 раз в день, необходимо чтобы она была сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам», — уточнил врач.

Шабалдин добавил, что в еде не должно быть большого количества пищевых раздражителей, а также красителей, стабилизаторов и консервантов. Он в том числе посоветовал снизить потребление жареных, копченых, соленых и газированных продуктов.

По его словам, на здоровье положительно сказываются закаливающие процедуры: ходьба по теплой и холодной воде, обливание горячей, теплой и холодной водой, сон при открытом окне в любое время года. Врач также рекомендовал смотреть утром на восходящее солнце для выработки эндорфиноподобных молекул.

Ранее профессор и доктор медицинских наук Мурат Уметов рассказал о пользе физического труда для здоровья. Он рекомендовал регулярно тренироваться и соблюдать режим дня.