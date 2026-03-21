Профессор Уметов назвал ежедневный физический труд секретом сохранения здоровья

Традиции народов Кавказа могут служить примером для тех, кто стремится сохранить здоровье и активность на долгие годы. Подробнее рассказал профессор и доктор медицинских наук Мурат Уметов в беседе с сайтом KP.RU .

Эксперт отметил, что для здоровья полезен ежедневный физический труд.

«Организм человека рассчитан на преодоление трудностей», — подчеркнул он.

По словам специалиста, важно соблюдать умеренность в питании, вставать из-за стола с легким чувством голода, так как переедание негативно влияет на самочувствие. Кроме того, большую роль играет физическая активность, которую можно выразить в регулярных кардио- и силовых тренировках.

Не менее значим и режим дня. Врач отметил, что предки ложились спать с заходом солнца и вставали с рассветом, следуя естественным биоритмам.