Гастроэнтеролог Кашух опровергла миф о безвредности «полезного» фастфуда

Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с РИАМО подчеркнула, что регулярное употребление даже «полезных» версий фастфуда может привести к набору веса.

Кашух предупреждает, что постоянное употребление такого фастфуда вместо других видов пищи может вызвать проблемы со здоровьем, такие как набор веса, задержка жидкости и повышение уровня холестерина, написал «Петербургский дневник».

Врач обратила внимание, что важнее всего не название блюда, а его состав и способ приготовления. Она отметила: «Не существует хороших и плохих продуктов, даже если речь идет про фастфуд. Важно лишь пищевое поведение и способность адекватно сбалансировать рацион по БЖУ и микронутриентам».